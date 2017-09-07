Порядка 11,2% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 18:00 Политика

Порядка 11,2% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 18:00

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Порядка 11,2% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 18:00. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Нижнего Новгорода.

Согласно информации, по данным на 18:00 участие в голосовании приняли 9 473 нижегородца, что составляет 11,25% от общего числа избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована, как и на 12:00 и на 15:00, по округу №31 (Советский район) – 13,8%. В Московском районе (округ №18) проголосовали 11,45% избирателей, в Нижегородском (№27) – 8,5%.

Всего на 44 участках зарегистрировано 84 213 избирателей, 3 801 (4,51%) из них проголосовали досрочно.

Напомним, что в Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).