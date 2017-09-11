"Единая Россия" получила 18 из 20 мандатов на выборах в Кстово Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Единая Россия" по предварительным данным получила 18 из 20 мандатов на выборах в Думу г.Кстово Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района 11 сентября.

Согласно информации, по 18 из 20-ти округов победу одержали представители "Единой России", по двум — члены партии КПРФ.

Переизбрались 14 депутатов предыдущего созыва Думы. Среди новых депутатов: директор кстовского ФОКа Олег Клешнин, гендиректор ОАО "Международная Олимпийская Академия Спорта" Владимир Кузнецов, аппаратчик газораспределения ООО "СИБУР-Кстово" Юрий Медведев, директор некоммерческого партнерства "Афонинская Слобода" Владимир Кузнецов.

Депутатом также становится индивидуальный предприниматель, единоросс Иван Токарев (по его округу ранее был снят депутат Олег Захаров) и директор ООО "ПрофИнвест" Андрей Таланин (напомним, весной 2014 года Дума г.Кстово лишила Таланина полномочий зампредседателя Думы и статуса депутата по представлению прокуратуры. Депутат тогда оспорил это решение, но суд в итоге оставил его в силе, – прим. НИА "Нижний Новгород").

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в ТИКе Кстовского района, результаты выборов уже утверждены.

Список избранных 10 сентября депутатов Думы г.Кстово Нижегородской области:

Округ № 1 – Сухарев Александр Владимирович (ЕР)

Округ № 2 - Лядимов Александр Геннадьевич (КПРФ)

Округ № 3 - Гоголев Михаил Сергеевич (ЕР)

Округ № 4 - Клешнин Олег Павлович (ЕР)

Округ № 5 - Титова Наталья Викторовна (ЕР)

Округ № 6 - Чабунин Владимир Николаевич (ЕР)

Округ № 7 - Щербаков Юрий Вячеславович (ЕР)

Округ № 8 - Емельянов Михаил Владимирович (КПРФ)

Округ № 9 - Лебедев Сергей Александрович (ЕР)

Округ № 10 – Мокшанцев Сергей Викторович (ЕР)

Округ № 11 - Костерин Александр Юрьевич (ЕР)

Округ № 12 - Зимин Федор Александрович (ЕР)

Округ № 13- Кузнецов Владимир Николаевич (ЕР)

Округ № 14 - Токарев Иван Евгеньевич (ЕР)

Округ № 15 - Медведев Юрий Сергеевич (ЕР)

Округ № 16 - Байдуков Владимир Александрович (ЕР)

Округ № 17 - Шкляр Евгений Беньяминович (ЕР)

Округ № 18 - Кузнецов Владимир Викторович (ЕР)

Округ № 19 - Быстрова Светлана Валерьевна (ЕР)

Округ № 20 - Таланин Андрей Владимирович (ЕР)