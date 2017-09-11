Комиссия по экологии нижегородской Думы не поддержала предложение об отмене закона о разрешении строить храмы в парках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия по экологии нижегородской Думы не поддержала предложение об отмене закона о разрешении строить храмы в парках. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии 12 сентября 2017 года.



Вопрос на заседании комиссии поднял депутат от КПРФ Евгений Лазарев. По его мнению, в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" необходимо внести поправки, запрещающие застраивать культовыми объектами парки и скверы.



"Парк – место массового отдыха людей. В храмах проходят не только крещения и свадьбы, но и отпевания. Считаю, что такое соседство в парках ни к чему", - подчеркнул Лазарев.



Председатель комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов отметил, что региональный парламент это предложение не поддерживает. "Есть проблема с финансированием парков, и инвесторы, заходящие на территорию, помогают эту проблему решать. Количество недовольных строительством ни в коем случае не больше числа довольных", - подчеркнул Атмахов.



Евгений Лазарев, в свою очередь, отметил, что "на Западе храмов в парках не строят". "Не надо равняться на Запад, надо свою демократию строить. Я, конечно, не так часто, может быть, там бывают, но храмы там тоже есть", - заявил Атмахов депутату.

Лазарев в ответ подчеркнул, что это "исторически сложившаяся застройка, а не новодел". Председатель комиссии по экологии Гордумы Михаил Кузнецов добавил, что "на Западе церкви не сносили".



По итогам дискуссии комиссия приняла решение не выносить этот вопрос на заседание Гордумы. Против такого решения выступил только сам Евгений Лазарев.



Напомним, что в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы. В январе 2017 года облправительство сменило зонирование трех озелененных участков для строительства храмов: по ул. Вождей Революции, по ул. Южное шоссе, по ул. Ларина.



В мае комиссия Гордумы по экологии приняла решение сформулировать позицию по необходимости инициировать внесение поправок в региональное законодательство. Прокуратура Нижегородской области, в свою очередь, не выявила правовых нарушений в законе о разрешении строить храмы в парках.



Ранее также сообщалось, что митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде.