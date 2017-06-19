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Общество

Митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде

23 июня 2017 09:03  [267] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

Нижегородская митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде.

Как сообщил митрополит нижегородский и арзамасский Георгий на встрече с журналистами 22 июня 2017 года, сейчас в областном центре находится 66 действующих храмов, из них 27 – в Нижегородском районе.

Еще 12 храмов в Нижнем Новгороде находятся в стадии строительства. На вопрос о том, сколько всего, по его мнению, должно быть храмов в городе, митрополит сказал со ссылкой на патриарха Кирилла, что на 10 тысяч населения должен приходиться один храм.

По данным Росстата, в Нижнем Новгороде на 1 января 2017 года проживало 1,27 млн человек. Таким образом, в столице ПФО, с учетом расчетов РПЦ, должно быть 127 храмов, то есть, почти в два раза больше, чем есть сейчас.

По вопросу строительства храмов в парках митрополит сказал, что церковь берет те участки, которые им предлагает горадминистрация, затем проходит инвестсовет. Он также добавил, что все храмы начинают строиться после проведения публичных слушаний.

Как сообщалось ранее, в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы. Весной 2017 года общественники попросили прокуратуру дать правовую оценку этим изменениям, однако надзорный орган сообщил, что никаких нарушений в законе допущено не было.

По этому поводу продолжается дискуссия. Общественники намерены добиваться отмены изменений. Экологи отмечают, что, в частности, строительство храма может ограничивать появление парке объектов для отдыха горожан (в парке под застройку может попадать не более 30% площади), что в дальнейшем может привести к конфликту. Представители конфессий считают, что конфликт во многом надуманный, и что общественникам, прежде чем выступать против, надо было сесть за стол переговоров. Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Лебедев поддерживает представителей конфессий.

Напомним также, что в мае 2017 года инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух храмов в Приокском районе Нижнего Новгорода.

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