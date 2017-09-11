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Экономика

Нижегородское минэкономики определит подрядчика на разработку стратегии соцэкономиразвития региона в октябре

12 сентября 2017 15:43  [28] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Минэкономики Нижегородской области определит подрядчика разработку стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года в октябре. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 12 сентября 2017 года.

Согласно информации, закупка возвращена на этап подачи заявок. Вскрытие конвертов с заявками назначено на 4 октября. Первоначально по итогам конкурса, которые были подведены 11 августа, победителем было признано ЗАО "Стратеджи Партнерс Групп" (Москва). В конкурсе также участвовали Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области и Аналитический центр при правительстве РФ. Еще одна заявка, поданная Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", была отклонена.

Между тем, ВШЭ 9 августа подала жалобу в антимонопольную службу, указав на нарушение министерством экономики региона и Центром размещения заказов закона о контрактной системе в сфере закупок. Жалоба касалась порядка оценки заявок по показателю качества услуг. УФАС признало ее обоснованной. Конкурсной комиссии было предписано отменить протоколы подведения итогов, а минэкономики – вернуть заявки участникам, внести в документацию изменения, устранив нарушения.

Напомним, начальная (максимальная) цена контракта на разработку стратегии составляет 50 млн рублей. Выделение средств на эти цели 29 июня 2017 года одобрило Заксобрание Нижегородской области.

СПРАВКА:
Учредителями ЗАО "Стратеджи Партнерс Групп" (зарегистрировано в 2010 году) являются Александр Идрисов, Филип Модиано, Александр Ованесов, Игорь Скачков, Алексей Праздничных, Анастасия Пречистенская. Уставный капитал – 40 тысяч рублей. Основная деятельность компании – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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