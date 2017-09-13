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Политика

Елизавета Солонченко представила новых депутатов Думы Нижнего Новгорода на политсовете "Единой России"

13 сентября 2017 17:57  [97] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода, руководитель местного отделения "Единой России" Елизавета Солонченко представила новых депутатов Гордумы на заседании городского политсовета партии. Об этом сообщает управление по связям с общественностью 13 сентября 2017 года.

Напомним, что победу на довыборах в гордуму одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (СР, №31).

Солонченко поздравила коллег по партии с избранием в городскую Думу и отметила, что теперь у них будет еще больше возможности для того, чтобы представлять интересы партии "Единая Россия" и жителей города.

"По результатам довыборов сразу два секретаря районных организаций, два наших партийных лидера, которые больше 10 лет занимаются районными организациями, избраны депутатами. Это очень хорошо, ведь они смогут быть еще более востребованными, смогут представлять партию на новом уровне. Хорошо, когда в депутаты приходят люди, которых жители знают и могут оценить их работу", - сказала глава Нижнего Новгорода.

Согласно информации, новые депутаты уже определили приоритеты в своей работе и отмечают, что на передний план выходят вопросы благоустройства.

"Во время предвыборной кампании я получил очень много наказов от жителей. Все они связаны с нашей партийной программой по благоустройству "Городская комфортная среда", поэтому работы предстоит много", - сказал Аляутдинов.

"Основные пункты моей программы – это благоустройство района. Московский район – уникальный, там живут люди, для которых "трудиться на благо Родины" не пустые слова, там четыре завода-гиганта, многие семьи вместе работают на предприятиях. Мы провели опрос более четырех тысяч жителей - более 80% их обращений связаны с благоустройством", - подчеркнул Прокопович.

"Необходимо синхронизировать и координировать деятельность по благоустройству на 2018 год, чтобы запланированные объемы были согласованы жителями, чтобы представители партии принимали максимальное участие в определении приоритетных мест реализации программы формирования комфортной городской среды", - заявила Солонченко.

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