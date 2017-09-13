Судья по делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова отозвала заявление об отставке Общество

судья Жанна Игошина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Судья Жанна Игошина, которая рассматривала дело в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова, отозвала заявление об отставке. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в квалификационной коллегии судей (ККС) Нижегородской области 14 сентября 2017 года.

14 сентября 2017 года на заседании ККС должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Ленинского районного суда Игошиной. Как рассказали информагентству в коллегии, вопрос сегодня рассмотрен не был, так как судья отозвала свое заявление об отставке. По какой причине судья подавала в отставку, в ККС не уточнили.

Напомним, 5 сентября 2017 года суд посчитал Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина. Судьей на этом процессе выступала Жанна Игошина.

Ранее Белов назвал данный судебный процесс "политическом шоу" и выразил мнение, что процесс является "способом политической расправы над ним".