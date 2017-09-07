Коллегия судей региона рассмотрит вопрос отставки судьи по делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова Общество

Жанна Игошина

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Коллегия судей региона рассмотрит вопрос отставки судьи Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Жанны Игошиной. Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Нижегородской области.

14 сентября 2017 года состоится заседание квалификационной коллегии судей, на котором планируется рассмотреть 27 вопросов, в их числе - отставка судьи Ленинского суда Жанны Игошиной. По какой причине судья уходит в отставку - на сайте не уточняется.

Напомним, 5 сентября 2017 года суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина. Судьей по данному делу являлась Жанна Игошина.

Ранее Белов назвал данный судебный процесс "политическом шоу" и выразил мнение, что процесс является "способом политической расправы над ним".