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Общество

Нижегородская администрация за три месяца не определилась со сроками ремонта ограждения парка "Швейцария"

18 сентября 2017 11:51  [96] Общество
Парк Швейцария

Парк Швейцария

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация не определилась со сроками выполнения проектно-сметной документации на ремонт ограждения парка "Швейцария". Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.

В июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта. 18 сентября журналисты поинтересовались у Миронова, когда планируется выполнить проектно-сметную документацию на ремонт принятого почти три месяца назад в собственность муниципалитета объекта.

"На сегодняшний день не решен вопрос с софинансированием. Поэтому говорить о сроках я пока не могу. Эта работа ведется, надеюсь, что с правительством Нижегородской области мы этот вопрос решим. На реконструкцию ограждения необходимо порядка 100 млн рублей, на проектирование – до 10 млн рублей. Но суммы будут уточняться", - рассказал Сергей Миронов.

Напомним, в июне 2017 года руководство "Швейцарии" (ООО "Парк Приокский") заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Ограждение является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование муниципального предприятия "Парк "Швейцария" в ООО "Парк Приокский". Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он не был найден.

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