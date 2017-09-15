Нижегородская администрация за три месяца не определилась со сроками ремонта ограждения парка "Швейцария" Общество

Парк Швейцария Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация не определилась со сроками выполнения проектно-сметной документации на ремонт ограждения парка "Швейцария". Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.



В июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта. 18 сентября журналисты поинтересовались у Миронова, когда планируется выполнить проектно-сметную документацию на ремонт принятого почти три месяца назад в собственность муниципалитета объекта.



"На сегодняшний день не решен вопрос с софинансированием. Поэтому говорить о сроках я пока не могу. Эта работа ведется, надеюсь, что с правительством Нижегородской области мы этот вопрос решим. На реконструкцию ограждения необходимо порядка 100 млн рублей, на проектирование – до 10 млн рублей. Но суммы будут уточняться", - рассказал Сергей Миронов.

Напомним, в июне 2017 года руководство "Швейцарии" (ООО "Парк Приокский") заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Ограждение является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование муниципального предприятия "Парк "Швейцария" в ООО "Парк Приокский". Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он не был найден.