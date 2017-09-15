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Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать автопроезд к рынку "Герц" к октябрю 2017 года

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать автопроезд к рынку "Герц" к октябрю 2017 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента дорожного хозяйства Владимир Рябцев после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.

По его словам, ремонтные работы на сегодняшний день выполнены на 70%. "Пролетные строения готовы, ведутся работы по гидроизоляции, после чего начнется укладка асфальтобетонного покрытия. До конца сентября все работы будут выполнены в полном объеме, и объект будет сдан в эксплуатацию. Затраты на ремонт составляют порядка 6 млн рублей", - рассказал Владимир Рябцев.

Ранее сообщалось, что горадминистрация отказалась от планов по организации временной переправы в Кузнечихе, которая частично разрушилась 6 июля 2017 года из-за обильных осадков. Администрация Советского района объяснила разрушение моста засором перепускной трубы.

Напомним, что переправа соединяет Советский и Нижегородский районы и является дорогой-дублером ул. Бринского. Мост был построен более 20 лет назад, как временный объект, для организации проезда транспорта на площадку для складирования снега.

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