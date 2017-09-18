Первый зам нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов поддержал предложение об электронной регистрации заявок на митинги Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Первый зам нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов поддержал предложение об электронной регистрации заявок на митинги. Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания в администрации 18 сентября 2017 года.



Представители СМИ поинтересовались у Миронова, как он относится к предложению об электронной регистрации заявок на проведение массовых мероприятий. "Я на это смотрю положительно. Вся работа должна быть прозрачной и не только в этом направлении", - подчеркнул Миронов.



На вопрос о том, когда администрация запустит механизм электронной регистрации, Миронов отметил, что рассмотрит данный вопрос и по итогам его проработки доведет до сведения журналистов.



На пресс-подходе также было выражено мнение, что администрация под надуманными предлогами не согласовывает митинг штабу оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее мэрия отказала штабу в согласовании митинга 15-17 сентября. По данным некоторых СМИ, все площадки в эти дни были свободными.



"Эти площадки были зафиксированы за другими общественными организациями, у нас есть официальные заявления. А проводили они или нет – это вопрос уже не к нам. Мы рассматриваем заявления от любой организации. У штаба есть возможность опять обратиться в администрацию города, и, если будет свободное время, свободная площадка – мы будем рассматривать это заявление", - добавил Миронов.



Напомним, что в марте 2017 года администрация также отказала штабу в согласовании митинга против коррупции, однако митинг 26 марта все-таки состоялся. В итоге 12 взрослых и родители пяти несовершеннолетних были привлечены к ответственности за участие в этом митинге.