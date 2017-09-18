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Политика

Первый зам нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов поддержал предложение об электронной регистрации заявок на митинги

18 сентября 2017 16:12  [83] Политика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Первый зам нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов поддержал предложение об электронной регистрации заявок на митинги. Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания в администрации 18 сентября 2017 года.

Представители СМИ поинтересовались у Миронова, как он относится к предложению об электронной регистрации заявок на проведение массовых мероприятий. "Я на это смотрю положительно. Вся работа должна быть прозрачной и не только в этом направлении", - подчеркнул Миронов.

На вопрос о том, когда администрация запустит механизм электронной регистрации, Миронов отметил, что рассмотрит данный вопрос и по итогам его проработки доведет до сведения журналистов.

На пресс-подходе также было выражено мнение, что администрация под надуманными предлогами не согласовывает митинг штабу оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее мэрия отказала штабу в согласовании митинга 15-17 сентября. По данным некоторых СМИ, все площадки в эти дни были свободными.

"Эти площадки были зафиксированы за другими общественными организациями, у нас есть официальные заявления. А проводили они или нет – это вопрос уже не к нам. Мы рассматриваем заявления от любой организации. У штаба есть возможность опять обратиться в администрацию города, и, если будет свободное время, свободная площадка – мы будем рассматривать это заявление", - добавил Миронов.

Напомним, что в марте 2017 года администрация также отказала штабу в согласовании митинга против коррупции, однако митинг 26 марта все-таки состоялся. В итоге 12 взрослых и родители пяти несовершеннолетних были привлечены к ответственности за участие в этом митинге.

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