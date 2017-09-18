"Индустриальный парк "Ока-Полимер" и ООО "РусВинил" заключили соглашение по привлечению в парк резидентов Бизнес

Дзержинское АО "Индустриальный парк "Ока-Полимер" и ООО "РусВинил" (Кстовский район, Нижегородская область) подписали соглашение, которое предполагает оказание информационной и консультационной поддержки и будет способствовать привлечению в индустриальный парк новых резидентов, являющихся потребителями или поставщиками "РусВинила". Об этом пресс-служба администрации Дзержинска сообщила 18 сентября 2017 года.



"Дзержинск уверенно сохраняет позиции инвестиционно-привлекательного муниципального образования. В этом году уже одобрен 31 инвестпроект, сумма капиталовложений по ним составит порядка 1,4 миллиарда рублей. Будет создано 673 рабочих места. Объем уже вложенных инвестиций с начала года составил 4,8 миллиарда рублей, по сравнению с прошлым годом он увеличился почти в два раза", - приводятся в сообщении слова главы администрации Дзержинска Виктора Нестерова.



Он также отметил, что горадминистрация и в дальнейшем нацелена продолжать работу по созданию необходимых условий, способствующих привлечению инвестиций, поскольку повышение инвестиционной привлекательности способствует экономическому подъему, созданию современных рабочих мест, и как следствие, повышению уровня жизни дзержинцев.



Также, по словам Нестерова, появление современных компаний и новых рабочих мест позволяет молодежи не уезжать в другие города в поиске работы, а оставаться в Дзержинске и участвовать в его развитии.



Нестеров напомнил, что во время VI бизнес-саммита, прошедшего на прошлой неделе на Нижегородской ярмарке, было подписано три крупных инвестиционных соглашения по реализации проектов в Дзержинске.



Так компания "Оргсинтез Пролаб" намерена вложить 3 млрд рублей в производство акриловых дисперсий в Дзержинске.



Компания "НПП "Макстон-Дзержинск" планирует открыть производство бензина Евро-5 области в 2019 году. Объем инвестиций по проекту составит более 5 млрд рублей.



Третье соглашение было подписано с ООО "Еврахим" о строительстве специализированного складского комплекса для хранения химических веществ. Планируемый объем инвестиций по проекту составит 200 млн рублей.