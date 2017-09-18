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Политика

Евгений Лазарев предложил отправить в отставку директора департамента строительства нижегородской администрации

19 сентября 2017 15:39  [87] Политика
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев предложил отправить в отставку директора департамента строительства нижегородской администрации Юрия Щеголева. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комиссии Гордумы по строительству 19 сентября 2017 года.

Депутат выразил мнение, что департамент строительства принимает решения о строительстве детских садов и школ в интересах конкретных застройщиков. "Предлагаю депутатам обратиться к главе Нижнего Новгорода с тем, чтобы был инициирован вопрос об отставке директора департамента строительства", - отметил Лазарев.

Члены комиссии по строительству за данное предложение не проголосовали. При этом депутат Роман Буланов ("Единая Россия") подчеркнул, что если в октябре 2017 года не получит ответ о том, когда и на каком участке будет строиться школа в микрорайоне "Бурнаковский", он поддержит предложение Евгения Лазарева.

Напомним, что в июне 2017 года депутат Гордумы от "Справедливой России" Игорь Богданов предложил инициировать отставку директора департамента транспорта Александра Голофастова. Предложение тогда также не было поддержано депутатами.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация рассчитывает построить школу в мкрн Бурнаковский до 2021 года.

Напомним также, что мэрия планирует начать строительство трёх школ в 2018 году.

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