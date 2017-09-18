Подрядчик намерен начать монтаж оборудования выставки "Россия – моя история" на Нижегородской ярмарке 25 сентября Культура и отдых

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик намерен приступить к монтажу и настройке основного оборудования мультимедийной выставки "Россия – моя история" на Нижегородской ярмарке с 25 сентября 2017 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 19 сентября.



По словам генерального директора подрядной организации ЗАО "СМУ-77" Владимира Молоканова, в настоящее время завершены работы по окраске внешнего фасада здания и внутренних помещений "Пассажа" главного ярмарочного дома, полностью смонтированы гипсокартонные перегородки и фермы для подвеса мультимедийного оборудования, уложена плитка входной группы, ведутся работы по устройству подвесных потолков в вестибюле.



"Планируется, что к 25 сентября будет полностью завершен монтаж слаботочных систем и электросетей, произведено полное обеспыливание помещений, и начнется монтаж и настройка основного оборудования. В настоящее время необходимая региону мультимедийная техника закуплена и находится в Москве", - пояснил он.



"Мы должны понимать, что исторический парк открывается, прежде всего, для того чтобы развивать внутренний туризм и открыть новые возможности для наших детей в изучении истории страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.



Напомним, что мультимедийная выставка "Россия – моя история" будет стационарно расположена в здании Нижегородской ярмарки. Открытие выставки запланировано на ноябрь 2017 года.



В августе были завершены работы по ремонту кровли, замене окон третьего яруса, а также реставрация и воссоздание стен Нижегородской ярмарки. В начале сентября подрядчик начал монтаж купольного кинотеатра для выставки.