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Культура и отдых

Подрядчик намерен начать монтаж оборудования выставки "Россия – моя история" на Нижегородской ярмарке 25 сентября

19 сентября 2017 16:29  [78] Культура и отдых
Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик намерен приступить к монтажу и настройке основного оборудования мультимедийной выставки "Россия – моя история" на Нижегородской ярмарке с 25 сентября 2017 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 19 сентября.

По словам генерального директора подрядной организации ЗАО "СМУ-77" Владимира Молоканова, в настоящее время завершены работы по окраске внешнего фасада здания и внутренних помещений "Пассажа" главного ярмарочного дома, полностью смонтированы гипсокартонные перегородки и фермы для подвеса мультимедийного оборудования, уложена плитка входной группы, ведутся работы по устройству подвесных потолков в вестибюле.

"Планируется, что к 25 сентября будет полностью завершен монтаж слаботочных систем и электросетей, произведено полное обеспыливание помещений, и начнется монтаж и настройка основного оборудования. В настоящее время необходимая региону мультимедийная техника закуплена и находится в Москве", - пояснил он.

"Мы должны понимать, что исторический парк открывается, прежде всего, для того чтобы развивать внутренний туризм и открыть новые возможности для наших детей в изучении истории страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Напомним, что мультимедийная выставка "Россия – моя история" будет стационарно расположена в здании Нижегородской ярмарки. Открытие выставки запланировано на ноябрь 2017 года.

В августе были завершены работы по ремонту кровли, замене окон третьего яруса, а также реставрация и воссоздание стен Нижегородской ярмарки. В начале сентября подрядчик начал монтаж купольного кинотеатра для выставки.

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