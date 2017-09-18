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Политика

Глава Нижнего Новгорода выступила за назначение конкурса по выбору директора департамента экономики

20 сентября 2017 17:01  [97] Политика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко выступила за назначение конкурса по выбору директора департамента экономики горадминистрации. Об этом она заявила журналистам после заседания Гордумы 20 сентября 2017 года.

На сегодняшнем заседании действующий директор департамента экономического развития Ирина Семашко была согласована на пост председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода. Журналисты поинтересовались у главы города, кто будет принят на освободившуюся вакансию.

"Думаю, будет рассматриваться кто-то из сотрудников департамента, либо проведен конкурс. Я вообще за конкурс. Говорила об этом еще в марте 2017 года (тогда Солонченко предложила избрать директора департамента общественных отношений на открытом конкурсе, – прим. НИА "Нижний Новгород"), - подчеркнула глава города.

На пресс-подходе журналистами также было озвучено мнение, что предыдущего руководителя КСП Ольгу Башинову "убрали, потому что она слишком глубоко копала". "Это не так. Мы очень ее ценим и уговаривали остаться. Но ей предложили должность в другом городе", - напомнила Солонченко.

Напомним, что отставку Ольги Башиновой депутаты согласовали в мае 2017 года. В марте текущего года сообщалось, что КСП выявила нарушения в распоряжении более 600 млн рублей из бюджетных средств Нижнего Новгорода, а также неэффективные расходы на приобретение запчастей МП "НПАТ".

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