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Происшествия

Нижегородский облсуд отказал адвокатам главы администрации Кстовского района Кирилла Культина в отмене его ареста

21 сентября 2017 11:10  [99] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский областной суд отказал адвокатам главы администрации Кстовского района Кирилла Культина в отмене его ареста. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции по Нижегородской области 21 сентября 2017 года.

Согласно информации суда, 11 сентября от адвокатов Кирилла Культина поступили две апелляционные жалобы об отмене избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба одного из адвокатов содержит требование об отмене избранной меры пресечения и освобождении обвиняемого из-под стражи. В жалобе другого адвоката указано на необходимость изменения меры пресечения на домашний арест.

По решению облсуда, постановление Московского районного суда Нижнего Новгорода об аресте обвиняемого оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения. В ходатайстве об избрании Культину меры пресечения в виде домашнего ареста также отказано.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия. Обвинение Кириллу Культину было предъявлено 8 сентября, сам обвиняемый свою вину не признаёт.

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