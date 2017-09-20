Товарооборот в Дзержинске Нижегородской области в I полугодии 2017 года сохранился на уровне 53,5 млрд рублей

Товарооборот крупных и средних организаций Дзержинска Нижегородской области в I полугодии 2017 года составил 53,5 млрд рублей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 21 сентября.
Согласно информации, оборот розничной торговли за январь - июнь 2017 года в Дзержинске составил 14,2 млрд рублей, индекс физического объема – 100,1%. Оборот общественного питания составил 511,7 млн рублей в действующих ценах, что на 3% больше, чем в I полугодии 2016 года.
Объем платных услуг населению за I полугодие 2017 года по крупным и средним организациям составил 935,4 млн рублей, темп роста к соответствующему периоду 2016 года в действующих ценах – 102,1%.
"В I полугодии 2017 года в Дзержинске в строй введено индивидуальных жилых домов общей площадью 5 тысяч 647 кв. м. До конца 2017 года планируется ввести пять многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Численность населения города на 1 июля 2017 года составила 241 тысячу 334 человека. За январь-июнь 2017 года родилось 1143 ребенка, умерло 1777 человек.
Напомним, что объем отгруженных товаров собственного производства, предприятиями Дзержинска в I полугодии 2017 года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,6 млрд рублей.
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