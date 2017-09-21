Нижегородский штаб Алексея Навального повторно пытается согласовать сентябрьский митинг Политика

пл. Маркина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский штаб Алексея Навального подал повторное уведомление в администрацию на согласование митинга. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила координатор штаба Анна Петкогло 22 сентября 2017 года.



Штаб оппозиционного политика сообщает, что Алексей Навальный приедет в Нижний Новгород 29 сентября 2017 года. Мероприятие планируется на пл. Маркина. Анна Петкогло рассказала информагентству, что уведомление в администрацию о предстоящем мероприятии (в форме митинга) было подано сегодня, 22 сентября.



Управляющий партнер юридической компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов, в свою очередь, пояснил НИА "Нижний Новгород", что уведомление о публичном мероприятии с числом участников от 100 человек организаторы должны подать не ранее чем за 15 и не позднее чем за десять дней до него.

Как сообщили в горадминистрации, от указанной группы граждан ранее было подано два заявления: на проведение пикета на пл. Маркина и на проведение митинга на пл. Горького. В первом было отказано, так как, по данным администрации, ранее на этой площади был уже согласован другой пикет. Во втором случае – также отказано, так как пл. Горького вовсе не входит в перечень мест для проведения подобных массовых мероприятий в Нижнем Новгороде (напомним, в феврале проведение мероприятия на пл. Горького силовики не согласовали и горадминистрации). По обращению в проведении митинга на пл. Маркина решение еще не принято, так как оно поступило только сегодня.



Как сообщалось ранее, в начале сентября 2017 года представители штаба подали пять уведомлений на проведение митинга с участием Навального на 15-17 сентября: на пл. Маркина, около катера Герой, пл. Героев, пл. Ленина и пл. Минина. Администрация в согласовании отказала, объяснив, что площадки уже были заняты.



Напомним также, что в марте 2017 года администрация также отказала штабу в согласовании митинга против коррупции, однако митинг 26 марта все-таки состоялся. В итоге 12 взрослых и родители пяти несовершеннолетних были привлечены к ответственности за участие в этом митинге.