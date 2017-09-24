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Политика

ЗС НО согласовало кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора области

26 сентября 2017 10:35  [2] Политика
Евгений Денисов

Евгений Денисов

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области согласовало кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора региона. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Кандидатуру Денисова депутатам представил начальник управления генпрокуратуры РФ в ПФО Андрей Юмшанов. "Евгений Денисов зарекомендовал себя как квалифицированный и профессионально подготовленный руководитель. Он обладает большим опытом, в работе настойчив и требователен. По своим качествам способен организовать работу прокуратуры Нижегородской области согласно предъявляемым требованиям", - отметил Юшманов.

За кандидатуру Денисова проголосовали единогласно 46 присутствующих депутатов.

Напомним, 23 августа сообщалось, что Генпрокурор РФ подписал приказ об отставке прокурора Нижегородской области Олега Понасенко. Напомним также, что Понасенко был назначен на этот пост в ноябре 2013 года. До этого он занимал должность прокурора Карачаево-Черкесской Республики.

СПРАВКА:
Денисов Евгений Александрович родился в 1976 году в с. Иваново Ковровского района Владимирской области. В 1999 году окончил Владимирский государственный педагогический универститет. В прокуратуре Нижегородской области работает с 2008 года. До этого занимал должности в прокуратуре Владимирской области, в частности был следователем, заместителем начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, затем - начальником отдела по надзору за исполнением законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

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