Губернатор Краснодарского края поручил оказать помощь пострадавшим нижегородским паломникам Происшествия

с места ЧП Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП нижегородских паломников. Об этом сообщается на официальном сайте краевой администрации 26 сентября 2017 года.

Глава региона дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии под Горячим Ключом.

"Выражаю глубокие и самые искренние слова соболезнования родным и близким паломников, погибших в сегодняшней автоаварии с автобусом. Мною даны необходимые распоряжения по встрече родственников, которые прибудут в край для опознания своих родных", – приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор также уточнил, что краевой минздрав окажет этим людям необходимую психологическую помощь в специально развернутых для этого пунктах психологической помощи.

Как сообщалось ранее, МВД рассматривает версию об уснувшем за рулём водителе в качестве причины ДТП в Краснодарском крае.

Напомним, что в 01:20 на 1366 км трассы М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино произошло ДТП с участием автобуса King Long, который следовал из Адлера в Нижний Новгород, и грузового автомобиля MAN. По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 19 человек.