Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 сентября 2017 15:12  [42] Более 100 человек примут участие в музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября
26 сентября 2017 13:42  [123] Суд не усмотрел в действиях собственников снесенного ДК в Балахне Нижегородской области состава правонарушений
25 сентября 2017 18:16  [186] Коллекция "Vivat, Vintage" Ольги Рыхловой открыла фестиваль "Russian fashion days" в Италии
23 сентября 2017 10:13  [301] "Актерская работа только кажется простой, на деле это труд до седьмого пота", - Игорь Рожковский
23 сентября 2017 10:00  [529] Благотворительный спектакль "Не может быть"
22 сентября 2017 18:40  [461] Выксунский металлургический завод отмечает 260-летие
22 сентября 2017 18:18  [421] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде 22 - 29 сентября 2017 года
21 сентября 2017 18:33  [377] Состояние парков в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 19:42  [236] Ведущие т/к "Волга" встретятся с нижегородцами на празднике ул. Рождественской в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 18:50  [174] Арзамасский драмтеатр в Нижегородской области представил премьеру спектакля "Зыковы"
Культура и отдых

Суд не усмотрел в действиях собственников снесенного ДК в Балахне Нижегородской области состава правонарушений

26 сентября 2017 13:42  [123] Культура и отдых
Здание Дома культуры Чернораменского торфопредприятия

Здание Дома культуры Чернораменского торфопредприятия

Фото: ОНФ

Суд не усмотрел в действиях собственников снесенного дома культуры (ДК) в Балахне Нижегородской области состава административных правонарушений. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, управление государственной охраны объектов культурного наследия региона (УГООКН НО) в отношении собственников объекта составило протоколы по ст. 7.14.2 КоАП РФ (Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками ОКН, или работ, проведение которых может ухудшить состояние ОКН либо нарушить его целостность и сохранность).

Из этих протоколов следовало, что собственники Дом культуры транспортного управления Чернораменского торфотреста снесли здание, обладающее признаками объекта культурного наследия. Однако собственники пожаловались в суд посчитав, что в их действиях отсутствует состав административных правонарушений.

Балахнинский городской суд, рассмотрев жалобы собственников ДК, вынес постановления и прекратил производство по делам. Постановления не вступили в законную силу.

Пресс-служба отметила, что при вынесении постановлений суд учел, что на момент демонтажа ДК он не был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Напомним, в июне 2017 года прокуратура выявила, что определение цены здания ДК и земельного участка под ним выполнено с нарушением требований федерального законодательства "Об оценочной деятельности в РФ". В связи с этим в адрес председателя общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" внесено представление. Также прокуратура направила материалы проверки в отношении должностных лиц администрации Балахнинского района для расследования и решения вопроса об уголовном преследовании по статьям: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Превышение должностных полномочий", "Халатность".

По данным на 4 августа 2017 года Следственный комитет приступил к расследованию уголовного дела о приватизации по заниженной цене ДК в Балахне.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph