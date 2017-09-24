Суд не усмотрел в действиях собственников снесенного ДК в Балахне Нижегородской области состава правонарушений Культура и отдых

Здание Дома культуры Чернораменского торфопредприятия Фото: ОНФ

Суд не усмотрел в действиях собственников снесенного дома культуры (ДК) в Балахне Нижегородской области состава административных правонарушений. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 26 сентября 2017 года.



Согласно информации, управление государственной охраны объектов культурного наследия региона (УГООКН НО) в отношении собственников объекта составило протоколы по ст. 7.14.2 КоАП РФ (Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками ОКН, или работ, проведение которых может ухудшить состояние ОКН либо нарушить его целостность и сохранность).



Из этих протоколов следовало, что собственники Дом культуры транспортного управления Чернораменского торфотреста снесли здание, обладающее признаками объекта культурного наследия. Однако собственники пожаловались в суд посчитав, что в их действиях отсутствует состав административных правонарушений.



Балахнинский городской суд, рассмотрев жалобы собственников ДК, вынес постановления и прекратил производство по делам. Постановления не вступили в законную силу.



Пресс-служба отметила, что при вынесении постановлений суд учел, что на момент демонтажа ДК он не был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.



Напомним, в июне 2017 года прокуратура выявила, что определение цены здания ДК и земельного участка под ним выполнено с нарушением требований федерального законодательства "Об оценочной деятельности в РФ". В связи с этим в адрес председателя общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" внесено представление. Также прокуратура направила материалы проверки в отношении должностных лиц администрации Балахнинского района для расследования и решения вопроса об уголовном преследовании по статьям: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Превышение должностных полномочий", "Халатность".



По данным на 4 августа 2017 года Следственный комитет приступил к расследованию уголовного дела о приватизации по заниженной цене ДК в Балахне.