ЗС НО приняло закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло во втором чтении закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



В ходе обсуждения проекта закона "Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина на территории Нижегородской области" ко второму чтению в документ были внесены две поправки, но обе – технические и не влияющие на его суть. Инициировала законопроект фракция КПРФ в Заксобрании.



Обсуждение инициативы началось еще в апреле 2017 года. Первоначально планировалось, что законопроект будет предусматривать также запрет на продажу этой продукции в нестационарных торговых объектах, однако позже разработчики сняли эту норму и оставили только запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним.



Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, теперь исполнительная власть и административные органы должны будут прописать процедуру реализации законопроекта.