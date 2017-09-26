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Общество

Нижегородская администрация планирует отремонтировать фасады 71 ОКН домов в 2018 году

26 сентября 2017 17:25  [73] Общество
Сергей Миронов (в центре) провел инспекционный объезд зданий

Сергей Миронов (в центре) провел инспекционный объезд зданий

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация планирует отремонтировать почти 200 фасадов домов в 2018 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 26 сентября 2017 года.

26 сентября и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов провел инспекционный объезд зданий, у которых в 2018 году планируется отремонтировать фасады.

Сообщается, что по итогам инспекции для первоочередного ремонта фасадов было выбрано 193 дома: 170 многоквартирных домов и 23 административных здания, в том числе 71 объект культурного наследия. Всего было обследовано более тысячи домов.

"Сегодня на территории города работает несколько федеральных программ по благоустройству: "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги". Мы рассматриваем ремонт фасадов как отдельную программу по благоустройству Нижнего Новгорода, чтобы продолжить формирование благоприятной атмосферы городской среды не только по горизонтали, но и по вертикали", - подчеркнул Сергей Миронов.

Согласно информации, в первую очередь отремонтированы будут фасады зданий, которые находятся на видовых местах города, а также примыкают к микрорайонам, где развернуты работы по комплексному благоустройству. Средства на ремонт в размере 275 млн рублей будут выделены из областного бюджета. Целевые субсидии получат организации, занимающиеся обслуживанием домов – ДУКи, ТСЖ, доверенные лица, а контролем за расходованием средств и качеством работ займется муниципалитет.

Сергей Миронов подчеркнул, что подход к работе буде комплексным. "Например, в жилом доме на улице Керченская, помимо ремонта фасада, кирпичную часть планируют утеплить, а на площади Революции, дом 7 ремонт фасада будет проводиться параллельно с установкой баннера, и в том числе под ним. Жилой дом №2 на площади Горького, является памятником культурного наследия, поэтому он будет ремонтироваться в соответствии с нормами охраны таких объектов. При покраске фасадов подрядчики будут использовать цвета, указанные в паспорте каждого конкретного дома", - сообщили в горадминистрации.

В августе 2017 года сообщалось, что нижегородская администрация намерена выделить субсидии на ремонт фасадов домов по пути следования клиентских групп ЧМ. Ремонта требуют около 70% таких зданий (около 700).

Напомним, в июле 2016 года администрация заявила о необходимости 1,8 млрд рублей для ремонта фасадов.

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