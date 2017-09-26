Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
27 сентября 2017 09:19  [98] Полпред Михаил Бабич планирует представить врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 28 сентября
26 сентября 2017 19:11  [344] "Просто сидеть и получать деньги - это не для меня", – Валерий Шанцев
26 сентября 2017 18:56  [253] "Одним из важных показателей работы Никитина будут результаты президентских выборов в области", - Александр Суханов
26 сентября 2017 18:31  [270] "Результативность работы Шанцева нельзя сравнивать с его предшественниками", - Олег Лавричев
26 сентября 2017 18:23  [425] Заседание Законодательного собрания Нижегородской области 26 сентября
26 сентября 2017 18:14  [227] "Если на выборах будут такие же соперники, как в прошлый раз, Никитину они конкуренции не составят", - Сергей Кочеров
26 сентября 2017 18:05  [283] "После назначения нового руководителя региона я также надеюсь на конструктивное сотрудничество", - Елизавета Солонченко
26 сентября 2017 17:53  [557] Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока не определился с новым местом работы
26 сентября 2017 17:30  [214] Предвыборные агитации на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде запрещены в рамках нового закона
26 сентября 2017 17:17  [341] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует приехать в регион 27 сентября
Политика

Полпред Михаил Бабич планирует представить врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 28 сентября

27 сентября 2017 09:19  [98] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: Министерство промышленности РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич планирует представить врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 28 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в полпредстве.

Собеседник агентства добавил, что информация пока предварительная, время и место будет уточнено позднее. На представлении врио главы региона, как правило, присутствуют члены правительства области, депутаты Заксобрания, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, представители средств массовой информации, общественных и религиозных организаций

Напомним, 26 сентября Глеб Никитин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что планирует приехать в регион сегодня, 27 сентября.

Напомним также, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph