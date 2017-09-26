Ремонт теплотрассы на ул. Варварской в Нижнем Новгороде завершён Общество

ул. Варварская Фото: Теплоэнерго

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

ОАО "Теплоэнерго" завершило работы по восстановлению участка на ул. Варварской в районе дома №14 в Нижнем Новгороде после ремонта теплопровода по данным на 10:30 27 сентября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

"При проведении аварийно-восстановительных работ потребовалось увеличить протяженность участка трубопровода, подлежащего замене. Вследствие стесненных условий и наличия большого количества инженерных коммуникаций, ликвидация повреждения потребовала привлечения дополнительных сил и средств", - отметили в "Теплоэнерго".

Согласно информации, работы, которые планировалось завершить до конца дня 26 сентября, продолжились в ночное время. По данным компании, в 05:30 27 сентября трубопроводы были восстановлены и опрессованы. В 10:30 были завершены работы по благоустройству, после чего было полностью открыто движение по ул. Варварской.

Напомним, что повреждение подающего трубопровода диаметром 400 мм на ул. Варварской произошло утром 26 сентября. Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, повреждение не оказало влияния на процесс пуска тепла в Нижнем Новгороде. К поврежденному участку сети не было подключено ни одного социального учреждения. Ограничением по горячей воде было затронуто два жилых дома.