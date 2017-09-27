"Единая Россия" планирует расширить географию проекта "Городская среда" в Нижегородской области в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" планирует расширить географию проекта "Городская среда" в Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 27 сентября 2017 года.

27сентября секретарь НРО "Единой России" Александр Табачников совместно с региональным координатором федерального партийного проекта "Городская среда" Владимиром Солдатенковым и и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Сергеем Мироновым совершил объезд объектов проекта "Городская среда" в областном центре. Объезд проводился в ряде благоустраиваемых дворов и общественных пространств в Автозаводском и Нижегородском районах, на площадях Киселева и Минина, улице Большая Покровская, а также дворовых территориях по улицам Смирнова, Лескова, пр. Молодежный.

"Нам очень важно обобщить все положительные практики участия жителей в реализации проекта "Городская среда" – от момента обсуждения до момента реализации. Сегодня в ходе проверки мы видим, что практика общественного контроля – работает, журнал замечаний не пустует. Замечания связаны с качеством установки бордюров, количеством подсыпаемой щебенки, планировкой и подсыпкой грунта. Есть еще памятка по контролю, распространяемая в рамках проекта по всей России. Она также востребована", - отметил координатор проекта Владимир Солдатенков.

Как рассказал Александр Табачников, объем заявок от жителей по благоустройству дворов в рамках проекта на 2018 год превысил сумму в пять миллиардов рублей. При этом он подчеркнул, что при выборе заявок приоритет оставляется за теми, где наиболее активно участвуют сами жители. "Проект и задумывался, и реализуется с максимальным привлечением жителей: от их идей по собственной дворовой территории на стартовом этапе, от выбора ими общественного пространства для благоустройства, до общественного контроля и последующего поддержания жителями порядка на объекте и его содержания, если речь – о дворе, где проведены работы. И в 2018 году и в последующие годы принципы проекта останутся неизменными. Думаю, удовлетворим мы как раз те заявки, где предусмотрено активное участие жителей, где есть понятные и выполнимые предложения по улучшениям на придомовых территориях и по готовности впоследствии содержать их. Деньги придут туда, где их деятельно ждут и знают, как сохранить результаты проекта", - заявил он.



Он также подчеркнул, что количество дворов, которые войдут в проект в 2018 году, как минимум, останется на уровне текущего года. "Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев гарантировал, что финансирование проекта не будет уменьшено, и он продлится до 2022 года. У нас обязательно расширится география "Городской среды". Будут включены новые территории – муниципальные районы и городские округа. Это справедливо и в отношении дворов и в отношении общественных пространств. Перечень территорий и объектов сейчас определяется в консультациях с муниципалитетами", - рассказал Александр Табачников.

По итогам объезда было отмечено, что все работы на объектах выполняются в срок.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года партпроект "Единой России" "Городская среда" разработал памятку для оценки жителями хода благоустройства дворов.

СПРАВКА:

Партийный проект "Единой России" "Городская среда", сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.

В 2017 году в рамках партийного проекта в РФ планируется благоустроить более 19 тысяч дворовых территорий в 1653 муниципалитетах.