Суд отклонил иск нижегородских перевозчиков о законности первых двух конкурсов на частные маршруты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Суд отклонил иск нижегородских перевозчиков о законности первых двух конкурсов на частные маршруты. Об этом сообщается в материалах в электронной картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Данное решение было вынесено судом 27 сентября.

Иск от восьми частных перевозчиков поступил в суд 28 июня 2017 года. Истцами по коллективному иску выступали семь нижегородских индивидуальных предпринимателей: Ирина Капустина, Наталья Назаренко, Хайдяр Хасянов, Сергей Конин, Сергей Шамин, Андрей Белоусов, Дмитрий Савин, а также ООО "Авто-НН". Истцы просили признать недействительными открытые конкурсы №1 НТ от 30 мая и №2 НТ от 5 июня.

Истцы просили принять обеспечительные меры и приостановить проведение конкурсов до решения суда. В обосновании ходатайства было указано, что неприменение обеспечительных мер "приведет к значительному ущербу и увольнению работников, обслуживающих маршруты Т-81, Т-49, Т-23, Т-66".

По итогам рассмотрения дела, суд принял решение отказать в удовлетворении иска. В качестве мотивации в документах суда указано, что истцы "не представили никаких документальных доказательств реальной необходимости наложения обеспечительных мер", а также не предоставили доказательств, что непринятие таких мер может "причинить заявителям значительный имущественный ущерб".

Напомним, что первые два конкурса, в которые входили маршруты №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86, выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно.

1 августа 2017 года администрация объявила третий конкурс, по маршрутам: №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92, 17 августа – четвертый (№№ 74, 82, 91).

Напомним также, что 25 сентября вновь был объявлен пятый конкурс (на маршруты №55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки", №93 "Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры", №94 "ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2"). Изначально его объявили в конце августа, но затем отменили из-за ошибки в технической документации.