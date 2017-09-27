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Политика

Валерий Шанцев пожелал Глебу Никитину удачи и посоветовал опираться на существующий коллектив

28 сентября 2017 11:06  [121] Политика
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пожелал врио главы региона Глебу Никитину удачи и посоветовал опираться на существующий коллектив. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из здания областного правительства 28 сентября 2017 года, где сегодня проходит представление врио губернатора.

"Если оглядываться на эти 12 лет, то путь пройден большой, я не буду перечислять все инфраструктурные проекты, вы их все знаете. Самое главное, над чем мы работали – повышение уровня жизни. В итоге у нас самый уровень безработицы в России, а уровень доходов с 2005 года вырос более чем в шесть раз", - сказал Шанцев.

"В ближайшее время появятся новые задачи и решать их нужно будет быстро. Но накопленный потенциал позволяет уверенно двигаться вперед. Я глубоко благодарен всем, кто здесь находится. Сегодня я передаю свои полномочия, согласно указу президента, который принял мою отставку по моему желанию. Я человек рабочий и найду себе работу по душе, чтобы ходить каждый лень и давать результат", - добавил он.

"Глеб Сергеевич, я желаю вам удачи. Думаю, что если выбудете опираться на этот коллектив, то работа пойдет хорошо", - обратился он к Глебу Никитину.

"Вы все помогали мне, я прошу вам также помогать Глебу Сергеевичу в его работе", - сказал экс-глава региона, обращаясь к присутствующим в зале.

На представлении врио губернатора присутствовали полпред Михаил Бабич, члены облправительства, депутаты ЗС НО, главы МСУ области, представители общественных организаций, СМИ.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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