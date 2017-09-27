Врио губернатора Глеб Никитин назвал Нижегородскую область особым вызовом для него Политика

Глеб Никитин Фото: сайт президента РФ

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нижегородская область - особый вызов для меня", - заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии его представления полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем 28 сентября 2017 года.

"Для меня огромная честь - приехать к вам в регион в этом качестве. Это огромное доверие, которое было оказано мне руководством страны, это аванс, выданный президентом, и я намерен его отработать самым честным и добросовестным образом. Уверен, что с вашей помощью и поддержкой я справлюсь", - сказал Никитин.

"Меня очень тронуло, как вы искренне благодарили Валерия Павлиновича за период совместной работы. Долгие аплодисменты говорят о больших заслугах. Мне очень хочется, чтобы со временем вы и мою работу поддержали такими аплодисментами", - отметил врио главы региона.

Глеб Никитин также рассказал, что ранее уже бывал в Нижегородской области, но даже до первого визита у него было сложившееся отношение к региону. "Во-первых, это Волга, великая русская река, нечто сакральное. Я сам лучшие годы жизни - детство - провел на Волге. Во-вторых, это ГАЗ, промышленность, военная история, связанная с обеспечением фронта техникой. Горький всегда имел для страны огромную значимость", - подчеркнул Никитин.

"Я искренне говорю, что для меня это особый регион, особый вызов и большая честь оказаться здесь. Выбор президента в отношении меня мог пасть на другой регион, но я очень рад, что буду работать именно здесь", - заключил врио губернатора.

Напомним, на представлении врио губернатора присутствовали экс-глава региона Валерий Шанцев, члены облправительства, депутаты ЗС НО, главы МСУ области, представители общественных организаций, СМИ.

Напомним также, что Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.