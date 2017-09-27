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Политика

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возможных изменениях в команде в связи с новыми приоритетами

28 сентября 2017 11:51  [320] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Рано или поздно состав правительства будет меняться", - об этом врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил журналистам после его представления полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем 28 сентября 2017 года.

"Планирую сразу же включиться в активную работу. Буду ориентироваться на советы коллег по тому, какие проблемы в регионе считаются первостепенными. Отвечая на вопрос о том, будет ли внедряться цифровая экономика, скажу, что на самом деле цифровая экономика - понятие очень широкое, я бы сконцентрировался на более узком и актуальном для Нижегородской области понятии - это цифровая промышленность. С учетом того промышленного потенциала, который сейчас есть у области, этот регион имеет право на то, чтобы стать пионером новой индустриализации. Занять место после Валерия Павлиновича (Шанцева, экс-главы региона, - прим. НИА "Нижний Новгород") - это с одной стороны вызов, а с другой стороны есть много плюсов, так как мне оставлена хорошая база", - сообщил врио губернатора.

"Основу для своей команды я вижу в местных кадрах, но рано или поздно, конечно же, я буду менять состав правительства. Каждый руководитель создает команду под себя. Это не значит, что команда была хуже, просто будут расставляться новые приоритеты. Будем обсуждать текущую повестку и со временем менять кадры", - подвел итог Никитин.

Напомним, на представлении врио губернатора присутствовали экс-глава региона Валерий Шанцев, члены облправительства, депутаты ЗС НО, главы МСУ области, представители общественных организаций, СМИ.

Напомним также, что Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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