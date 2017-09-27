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Общество

"Т плюс" возобновил подачу горячей воды в два отключенных за долги детсада в Кстове Нижегородской области

28 сентября 2017 14:33  [81] Общество

Нижегородский филиал ОАО "Т Плюс" возобновил горячее водоснабжение детских садов №24 и №25, отключенных за долги в г.Кстово Нижегородской области. Об этом пресс-служба компании сообщила 28 сентября 2018 года.

"Подача горячего водоснабжения данным учреждениям за долги перед ресурсоснабжающей организацией была прекращена 25 сентября. Основанием для возобновления подачи горячего водоснабжения стало погашение задолженности за горячую воду данными учреждениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба напомнила, что горячее водоснабжение было возобновлено в лицее №7, также после погашения долга.

"Прекращение подачи горячего водоснабжения должникам – вынужденная мера: многомиллионные просроченные долги со стороны потребителей ставят под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона. Уверен, что в дальнейшем условия договора будут соблюдаться", - приводятся в сообщении слова директора Нижегородского филиала "Т Плюс" Александра Боброва.

Напомним, что о планах отключения от горячего водоснабжения детских образовательных учреждений Кстова "Т плюс" сообщило 20 сентября. Тогда речь шла еще о двух детских садах №30 и №20, средней школе №8 и Центре внешкольной работы. Общая задолженность всех запланированных к отключению учреждений составляла 1 млн 420 тысяч рублей.

Кроме того, "Т плюс" сообщал, что в связи с систематическим нарушением сроков оплаты 29 сентября 2017 года еще одиннадцати кстовским социальным объектам планируется прекратить подачу горячего водоснабжения. В список вошли: Кстовская школа-интернат, Афонинская средняя школа, детские сады №22 "Сказка", №26, №4 "Пингвин", №33 комбинированного вида "Золотая рыбка", №32, №29, №21 "Терем-теремок", №17 и №19.

В свою очередь и.о. директора департамента образования администрации Кстовского муниципального района Александр Долгих 22 сентября сообщил, что долги за горячую воду в образовательных учреждениях г. Кстово будут оплачены до 30 сентября.

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