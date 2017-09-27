Пострадавшие и семьи погибших нижегородских паломников получат материальную помощь из областного резервного фонда Происшествия

С места ЧП Фото: Гу МВД РФ по Краснодарскому краю

Пострадавшие и семьи погибших нижегородских паломников получат материальную помощь из областного резервного фонда. Об этом сообщили в минсоцполитики Нижегородской области.

Согласно информации, всего будет выделено около 3 млн рублей. В том числе, семьям погибших и тяжело пострадавшим будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Пострадавшим в меньшей степени – 50 тысяч рублей.

1,22 млн рублей будет выделено на перевозку и захоронение погибших. Соответствующие поручения были даны врио губернатора Глебом Никитиным.

Напомним, отпевание погибших в Краснодарском крае паломников состоится 1 октября в кафедральном Александро-Невском соборе Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, ночью 26 сентября в ДТП на трассе М-4 "Дон" автобус с паломниками из Нижегородской области, направлявшимися из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП шесть человек погибли, 19 были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Рассматривается версия, что водитель автобуса уснул за рулём.