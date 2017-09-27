Отпевание погибших в Краснодарском крае нижегородских паломников состоится 1 октября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отпевание погибших в Краснодарском крае нижегородских паломников состоится в кафедральном Александро-Невском соборе Нижнего Новгорода 1 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии 29 сентября.

Сообщается, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит в соборе божественную литургию, по окончании которой состоится отпевание паломников-нижегородцев, погибших в автокатастрофе под Краснодаром.

Отпевание пройдёт 1 октября в 09:00.

Напомним, что ночью 26 сентября в ДТП на трассе М-4 "Дон" автобус с паломниками из Нижегородской области, направлявшимися из Абхазии в Нижний Новгород столкнулся с грузовиком. В результате ДТП шесть человек погибло, 19 были госпитализированы, причем 10 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По данному факту ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Рассматривается версия, что водитель автобуса уснул за рулём.

Ранее также сообщалось, что нижегородская епархия оказывает необходимую помощь родственникам пострадавших и погибших в их переправке в Краснодар, а также при возвращении обратно. 28 сентября около 20 родственников отправились из Нижнего Новгорода на Кубань. 29 сентября туда также прибудет митрополит Георгий для совершения литургии в местном храме вместе с нижегородцами.