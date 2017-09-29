Переход к радиорынку "Герц" открылся после ремонта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Автомобильно-пешеходный переход к радиорынку "Герц" введен в эксплуатацию после ремонта в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 29 сентября 2017 года.

По словам первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Миронова, мостовой переход был размыт и практически полностью разрушен из-за сильных дождей в июле этого года.

"Возникла необходимость строить полноценный переезд в соответствии с рабочей документацией и выбором подрядной организации как на проектирование, так и на строительство. В результате по истечении двух месяцев мы получили полноценный новый переезд. Сейчас он будет передан на баланс районной администрации, которая займется его обслуживанием", - сказал Миронов.

По информации нижегородского дептранса, были выполнены работы по очистке и углублению русла реки, укреплено каркасом из металлической сетки, заполненной камнями, основание моста, усилены откосы, расширена проезжая часть дороги до двух полос и пешеходная дорожка до двух метров, при этом тротуар был перенесен на одну сторону переправы.

"Сам переезд выполнен из железобетона, поверх которого уложены два слоя асфальтобетона: нижний - литой, верхний - щебеночно-мастичный. На подходах асфальтобетон Б-1, верхний ЩМА-15. Кроме того, для автомобилей на переправе установлено ограждение безопасности", - пояснил директор департамента Владимир Рябцев.

Согласно информации, планируется, что отремонтированный мост прослужит нижегородцам не менее 10 лет.

Ранее сообщалось, что горадминистрация отказалась от планов по организации временной переправы в Кузнечихе, которая частично разрушилась 6 июля 2017 года из-за обильных осадков. Администрация Советского района объяснила разрушение моста засором перепускной трубы.

Переправа соединяет Советский и Нижегородский районы и является дорогой-дублером ул. Бринского. Мост был построен более 20 лет назад, как временный объект, для организации проезда транспорта на площадку для складирования снега.