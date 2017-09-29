Избирком Нижегородской области эвакуирован из-за сообщения о минировании Происшествия

Избирательная комиссия Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Избирательная комиссия Нижегородской области эвакуирована из-за сообщения о минировании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном избиркоме 2 октября 2017 года.



Согласно предоставленной информации, сотрудников попросили покинуть десятый корпус Кремля около 12:00.



Напомним, что из-за анонимных звонков об угрозе минирования зданий на момент публикации материала эвакуированы сотрудники из здания полпредства и правительства Нижегородской области, регионального Законодательного собрания, администрации Нижнего Новгорода, а также администрации Кстовского района и несколько школ. На месте работают экстренные службы.