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Общество

"Нижегородский водоканал" во второй раз перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной

02 октября 2017 13:21  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует завершить благоустройство участка у коллектора на ул.Горной в октябре 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября текущего года.

По его словам, сам реконструированный после провала грунта коллектор на ул.Горной "работает на 100%". По данным на начало октября проводится уплотнение грунта, порядка 70% по благоустройству уже выполнено.

"Если сейчас поспешить и недолжным образом сделать уплотнение - мы весной получим большие провалы и Водоканалу придется за свой счет все переделывать. Работы по благоустройству планируется завершить в этом месяце", - пообещал Белов.

Ранее сообщалось, что "Нижегородский водоканал" планирует завершить благоустройство участка у коллектора в конце сентября 2017 года, еще раньше – что в августе.

Провал грунта произошел 25 сентября 2015 года. В ноябре того же года "Водоканал" завершил строительство временной дороги в объезд провала грунта.

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