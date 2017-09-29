"Нижегородский водоканал" во второй раз перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует завершить благоустройство участка у коллектора на ул.Горной в октябре 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября текущего года.



По его словам, сам реконструированный после провала грунта коллектор на ул.Горной "работает на 100%". По данным на начало октября проводится уплотнение грунта, порядка 70% по благоустройству уже выполнено.



"Если сейчас поспешить и недолжным образом сделать уплотнение - мы весной получим большие провалы и Водоканалу придется за свой счет все переделывать. Работы по благоустройству планируется завершить в этом месяце", - пообещал Белов.



Ранее сообщалось, что "Нижегородский водоканал" планирует завершить благоустройство участка у коллектора в конце сентября 2017 года, еще раньше – что в августе.



Провал грунта произошел 25 сентября 2015 года. В ноябре того же года "Водоканал" завершил строительство временной дороги в объезд провала грунта.