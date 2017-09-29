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Общество

Пробег с фонариками пройдет в Дзержинске Нижегородской области к 60-летию запуска первого спутника Земли

02 октября 2017 18:33  [13] Общество

Пробег с фонариками пройдет в Дзержинске Нижегородской области к 60-летию запуска первого спутника Земли. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, 5 октября в 19:00 перед зданием Дворца детского творчества (ДДТ) (пл. Ленина) состоится акция "Ближе к звёздам".

В рамках акции всем дзержинцам предлагается принять участие в спортивной пробежке с фонариками вокруг детского парка "Радуга" по маршруту: ДДТ – ул. Маяковского – б-р Мира – ул. Ватутина – ул. Революции – ДДТ. Пробежка начнется с легкой разминки от "Бесплатных тренировок Дзержинска", затем участники забега преодолеют дистанцию 1957 метров (два круга вокруг парка). Темп бега – умеренный.

Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться в группе соцсети "Вконтакте", либо отправить заявку на электронную почту otechestvo_2009@mail.ru (с указанием в теме письма "Ближе к звёздам", а также ФИО, возраста, места учебы/работы). Телефон для справок – 8 (8313) 20-21-72.

Заявки принимаются до 5 октября включительно. Фонариками участники должны обеспечить себя самостоятельно, при этом приветствуется использование разнообразной светящейся атрибутики. Регистрация участников в день акции открывается в 18:45.
После пробежки все участники акции смогут присоединиться к общему танцу, поставленному студией "Dansok", и попозировать для общей фотографии с фонариками.

Завершится акция в 19:50 запуском в небо большого воздушного шара, который будет символизировать искусственный спутник Земли.

СПРАВКА:
4 октября 1957 года с территории СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, в последствии ставший первым искусственным объектом на орбите Земли. В 2017 году исполняется 60 лет начала космической эры в истории человечества.

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