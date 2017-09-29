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Политика

Суд приговорил двух участников несогласованного митинга 29 сентября в Нижнем Новгороде к арестам на 12 и 14 суток

02 октября 2017 19:24  [75] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд приговорил двух участников митинга 29 сентября в Нижнем Новгороде к арестам на 12 и 14 суток. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила юрист Марина Чуфарина.

По ее словам, 2 октября 2017 года Нижегородский районный суд вынес решение по трем задержанным на митинге 29 сентября. Станислав Дмитриевский получил 14 суток административного ареста, Дмитрий Калинычев – 12, Илья Мясковский – 18 тысяч рублей штрафа.

"На 5 октября назначено рассмотрение дел по координатору нижегородского штаба Анне Петкогло и Никите Павлову, на 9 октября – по Эдуарду Чупрову и Владимиру Кравцову, на 19 – по штрафам Калинычеву и Дмитриевскому", - рассказала собеседница агентства.

Напомним, что на митинге было задержано десять человек. 29 сентября нижегородский штаб Алексея Навального планировал провести митинг на пл. Маркина. Администрация Нижнего Новгорода в согласовании штабу отказала. Полиция и прокуратура предостерегали граждан от участия в нем. Сам Навальный в этот день был задержан в Москве за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.

При этом на этой же площадке 29 сентября прошла патриотическая акция и фестиваль "Позитивный Нижний".

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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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