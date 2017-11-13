Последние новости рубрики Бизнес
14 ноября 2017 11:12  [73] "Ростелеком" представит опыт внедрения в Нижегородской области системы весогабаритного контроля на форуме в ТПП 15 ноября
13 ноября 2017 19:26  [245] Нижегородская администрация запланировала к сносу 25 домов в рамках трех постановлений о РЗТ в центре города
13 ноября 2017 16:08  [150] Офис "Горьковский" нижегородского филиала Альфа-Банка переходит на полную рабочую неделю с 13 ноября
13 ноября 2017 14:05  [116] Сбербанк получил платиновую премию Loyalty360 за продвижение клиентоцентричной модели бизнеса
13 ноября 2017 13:42  [137] Чистая прибыль нижегородской ССК за девять месяцев 2017 года выросла почти в восемь раз
13 ноября 2017 11:45  [129] "Ростелеком" выступил одним из работодателей в шоу-проекте ННГУ "Дюжина лучших"
13 ноября 2017 08:32  [542] Директор "ПКТИ" заявил о "несколько неверной интерпретации" интереса компании к инвестициям в нижегородский электротранспорт
10 ноября 2017 18:27  [503] Инвестсовет решил провести конкурс на концессию по строительству полигона ТБО в Уренском районе Нижегородской области
10 ноября 2017 18:22  [423] Чистый убыток нижегородского ПАО "Павловский автобус" за девять месяцев 2017 года составил 113,3 млн рублей
10 ноября 2017 18:12  [252] Нижегородский инвестсовет одобрил корректировку параметров соглашения облправительства и "Сен-Гобен"
Бизнес

Нижегородская администрация запланировала к сносу 25 домов в рамках трех постановлений о РЗТ в центре города

13 ноября 2017 19:26  [245] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла три постановления о развитии застроенной территории (РЗТ) в центре города. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте горадминистрации 13 ноября 2017 года.

Постановления о развитии застроенной территории (РЗТ) подписала и.о. сити-менеджера Наталия Казачкова 10 ноября 2017 года. Речь идёт о следующих участках: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (площадь – 0,8 га), улиц Маслякова, Ильинская (0,2 га), Фрунзе, Ковалихинская, Максима Горького (1,4 га)

Согласно постановлению, сносу либо реконструкции в рамках развития территорий подлежат 25 домов (четыре каменных и 21 деревянный) в Нижегородском районе: девять – по ул. Максима Горького (дома №№27, 31, 33, 35, 38, 268, 270, 272, 274), пять – по ул.Фрунзе (№№22, 22Б, 22В, 24А – каменный и деревянный), три – по ул. Ковалихинской (№№90/24, 92 и 100/264), пять – по ул. Ильинской (№№109, 109А, 111В, 111С,113), два – по ул. Малой Ямской (№47 и рядом с д.45) и д.40 по ул.3-й Ямской.

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 24 ноября 2017 года, девять – на 1 декабря, 16 – на 8 декабря. При этом 10 ноября 2017 года глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пообещала инициировать приостановку торгов на РЗТ по ул.Славянской после встречи с градозащитниками.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph