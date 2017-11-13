Нижегородская администрация запланировала к сносу 25 домов в рамках трех постановлений о РЗТ в центре города Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла три постановления о развитии застроенной территории (РЗТ) в центре города. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте горадминистрации 13 ноября 2017 года.



Постановления о развитии застроенной территории (РЗТ) подписала и.о. сити-менеджера Наталия Казачкова 10 ноября 2017 года. Речь идёт о следующих участках: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (площадь – 0,8 га), улиц Маслякова, Ильинская (0,2 га), Фрунзе, Ковалихинская, Максима Горького (1,4 га)



Согласно постановлению, сносу либо реконструкции в рамках развития территорий подлежат 25 домов (четыре каменных и 21 деревянный) в Нижегородском районе: девять – по ул. Максима Горького (дома №№27, 31, 33, 35, 38, 268, 270, 272, 274), пять – по ул.Фрунзе (№№22, 22Б, 22В, 24А – каменный и деревянный), три – по ул. Ковалихинской (№№90/24, 92 и 100/264), пять – по ул. Ильинской (№№109, 109А, 111В, 111С,113), два – по ул. Малой Ямской (№47 и рядом с д.45) и д.40 по ул.3-й Ямской.



Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 24 ноября 2017 года, девять – на 1 декабря, 16 – на 8 декабря. При этом 10 ноября 2017 года глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пообещала инициировать приостановку торгов на РЗТ по ул.Славянской после встречи с градозащитниками.