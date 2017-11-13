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Общество

Подрядчикам осталось выполнить 30% благоустройства ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде за две недели до сдачи объекта

14 ноября 2017 15:13  [296] Общество
ул. Большая Покровская

ул. Большая Покровская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по благоустройству улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде по данным на 14 ноября выполнены на 70%. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства, на сегодняшний день почти полностью выложена пешеходная часть, идет монтаж светильников и примыканий. Активный ремонт продолжается перед ДК имени Свердлова, где рабочие готовят площадку для размещения участка с исторической брусчаткой главной пешеходной улицы города.

Также на Театральной площади предстоит обновить клумбу и организовать современное пространство для отдыха горожан. В скверах на площади Минина и Пожарского благоустройство выполнено на 90%.

В соответствии с муниципальными контрактами, сроки окончания комплексного благоустройства на всех этих площадках – 30 ноября 2017 года. Как отметили в департаменте, на сегодняшний день подрядчики придерживаются согласованных графиков проведения работ.

Напомним, что работы по благоустройству центральной пешеходной улицы начались 5 сентября. Цена контракта на ремонт половины ул. Большой Покровской по итогам торгов составила 171,78 млн рублей. Большая часть финансирования поступит из федерального бюджета (около 68%). Также средства выделят областной (около 28%) и местный бюджеты (около 4%). Согласно техзаданию, на указанной территории должны быть обновлены дорожное покрытие и фонари, высажены деревья и засеян газон.

Как сообщалось ранее, ремонт второй части ул. Большой Покровской планируется начать не ранее 2019 года.

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