Адвокат объяснил отсутствие Сергея Белова на суде его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы Политика

Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Адвокат объяснил отсутствие экс-главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова на суде его мнением о политической зависимости судебной системы в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Нижегородского областного суда по иску осуждённых Сергея Белова и Надежды Рожковой на решение суда первой инстанции 20 ноября 2017 года

Как было заявлено на заседании, сторона защиты просит отменить приговор и направить на новое рассмотрение с другим составом суда. Приговор Ленинского суда адвокат Белова Сергей Лебедев назвал "образчиком правоотступничества".

"По мнению моего подзащитного, на суд оказывается политическое давление. Этим же мотивом вызвано то, что он сейчас отсутствует, так как полагает, что судебная система в Нижегородской области не является политически независимой", - заявил он.

Одна из потерпевших по делу об обрушении дома на ул. Самочкина Алёна Сидорина в ответ на это отметила, что "не нужно делать из обвиняемых потерпевших".

Напомним, что на текущем заседании суд отказал потерпевшей Алёне Сидориной в восстановлении сроков апелляции.

Как сообщалось ранее, 5 сентября бывший глава горадминистрации Сергей Белов и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.

Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова – плохим самочувствием. Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО "Нижегородский водоканал".