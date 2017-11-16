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Политика

Защита Сергея Белова не исключает причастности Андрея Черткова к обрушению дома на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

20 ноября 2017 12:27  [193] Политика
Андрей Чертков

Андрей Чертков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Защита экс-главы администрации города Сергея Белова не исключает причастности бывшего замглавы администрации Андрея Черткова к обрушению дома на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания нижегородского областного суда 20 ноября 2017 года, сторона защиты просит отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Адвокат Дмитрий Артемьев ходатайствовал о вызове московского специалиста, исследовавшего причины крушения дома. Суд отказал в этом.

Артемьев на это заявил, что отказ в допросе специалиста соответствует "негативной парадигме, заложенной в суде первой инстанции". "Это дело нужно публиковать в учебниках в разделе "Как не надо рассматривать уголовные дела". То, что люди, проживали в унизительных условиях - факт. Но получается, что зачем искать виновных, если их преподнесли на блюдечке?", - продолжил он.

Адвокат Сергей Лебедев обратил внимание, что городскую межведомственную комиссию на момент обрушения возглавлял Андрей Чертков (он был замглавы горадминистрации, - прим. НИА "Нижний Новгород"). "Но у нынешнего министра ЖКХ, видимо, был определенный уровень неприкосновенности. Приговором попраны основы права. Вероотступничество привело к революции. Куда приведет правоотступничество?",- задался вопросом Лебедев.

Дмитрий Артемьев пояснил, что можно было полностью отменить приговор, но суд первой инстанции допустил процессуальные нарушения. "Также на новом рассмотрении могут быть получены новые факты, которые будут необходимы для другого уголовного дела. Так как виновные в обрушении дома действительно есть. Хотелось бы довести дело до логического конца", - сказал он.

Напомним, адвокат объяснил отсутствие подсудимого Сергея Белова на сегодняшнем заседании его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Белов (на момент обрушения дома – замглавы Ленинского района) и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.

Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова – плохим самочувствием. Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО "Нижегородский водоканал".

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