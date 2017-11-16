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Общество

Нижегородская администрация планирует открыть "ясельный" детсад на ул. Трамвайной к лету 2018 года

21 ноября 2017 08:32  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует открыть состоящий из яслей детсад на ул. Трамвайной во II квартале 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования 20 ноября 2017 года.

В июле 2017 года глава города Елизавета Солонченко сообщала, что первый детсад, полностью состоящий из ясельных групп, вскоре откроется в Нижнем Новгороде на ул. Трамвайной. Отмечалось также, что до конца текущего года планируется начать капремонт зданий на ул.Трамвайной,83 и ул. Есенина, 39А.

20 ноября 2017 года в департаменте образования НИА "Нижний Новгород" рассказали, что детсад по ул. Есенина планируется открыть в I квартале 2018 года. "Вместимость после завершения капремонта составит 290 мест, в том числе 40 - для детей до трех лет. 23 октября 2017 года были проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение ремонтных работ. Муниципальный контракт заключен с ООО "Вентсрой НН", - отмечается в ответе на запрос.

В свою очередь, все 120 мест в детсаде по ул. Трамвайной будут запланированы для детей до трех лет. "Размещение аукционной документации для определения подрядной организации планируется на 21 ноября 2017 года. Ориентировочной срок начала функционирования - II квартал 2018 года", - добавили в департаменте.

Напомним, что в октябре 2016 года Гордума согласовала передачу здания "Дома ребенка" на ул. Трамвайной в собственность Нижнего Новгорода. Принять в собственность ранее принадлежавшее ГКУЗ НО "Нижегородский специализированный дом ребенка" здание под организацию детского сада мэрии предложила депутат Гордумы Надежда Мельникова. В 2015 году воспитанники специализированного детского дома были переведены в Дзержинский дом ребенка, и после этого здание не эксплуатировалось.

Также напомним, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отмечает, что "в яслях сейчас есть огромный дефицит".

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