"Безусловно, в яслях сейчас есть огромный дефицит", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Безусловно, в яслях сейчас есть огромный дефицит", - заявил журналистам врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 16 ноября 2017 года, отвечая на вопрос о необходимости создания таких групп в нижегородских дошкольных учреждениях.

"Эту проблему надо рассматривать в комплексе. По крайней мере, мы ни в коем случае не будем от неё отмахиваться, и при строительстве новых детсадов будем предусматривать такую возможность", - сказал глава региона.

Напомним, что в ходе выездного совещания по ходу строительства детского сада в микрорайоне "Бурнаковский" Глеб Никитин не исключил варианта расторжения контракта с подрядчиком из-за его отставания по срокам строительства.

Также напомним, что руководство Нижнего Новгорода планировало до конца 2017 года открыть один детсад (на улице Трамвайной, 83), практически полностью состоящий из ясельных групп.