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Общество

Нижегородская администрация оценивает "разрыв кольца" в районе станции метро "Пролетарская" в 20 млн рублей

21 ноября 2017 10:55  [231] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация оценивает "разрыв кольца" в районе станции метро "Пролетарская" в 20 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации 21 ноября 2017 года.

16 ноября 2017 года сообщалось, что администрация возобновляет проект по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская" после двухлетнего перерыва: подписано распоряжение о подготовке документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги и установления красных линий в районе ул. Лесная - ул. Новикова-Прибоя в Ленинском районе.

В департаменте градостроительного развития НИА "Нижний Новгород" сообщили, что документацию планируется подготовить в течение полугода – то есть ориентировочно к лету 2018 года.

"Разрыв кругового движения и введение светофорного регулирования у "Дубков" приостановлены в связи с тем, что до настоящего момента не решен вопрос строительства автомобильной дороги вдоль северной границы завода "Теплообменник", которая должна напрямую соединить ул. Лесную и ул. Новикова-Прибоя", - отмечается в сообщении.

Дальнейшая реализации концепции развития улично-дорожной сети в районе транспортной развязки у станции метро "Пролетарская" в настоящее время прорабатывается структурными подразделениями администрации Нижнего Новгорода.

"Ориентировочная стоимость строительства дороги с освещением будет составлять 20 млн рублей", - добавили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

Напомним, "разрыв" кольцевого движения на этом участке был приостановлен в 2015 году, так как здесь находился гаражный кооператив и теплотрасса.

Андрей Чертков, бывший на тот момент и.о. главы горадминистрации, сообщал в декабре 2015 года, что на снос гаражей в бюджете города не хватало 4 млн рублей. Также он отмечал, что работы по завершению непосредственного строительства дороги планируется передать инвестору, который намерен построить микрорайон в районе ул. Новикова-Прибоя.

Также напомним, что 1 октября 2014 года был открыт проезд по дублеру улицы Новикова-Прибоя, Восточному проезду, который был практически заново построен. Длина новой четырёхполосной магистрали составила 1,6 км.

В 2016 году велась реконструкция ул. Монастырка.

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