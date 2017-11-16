Последние новости рубрики Политика
22 ноября 2017 17:01  [38] Шамиль Аляутдинов избран руководителем единороссов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
22 ноября 2017 15:32  [125] Депутат Станислав Прокопович возглавил местное отделение ЕР в Московском районе Нижнего Новгорода
22 ноября 2017 14:42  [440] Советник врио губернатора Александр Бениш подготовил концепцию развития культуры Нижегородской области
22 ноября 2017 13:46  [190] Врио секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак планирует встретиться с врио нижегородского губернатора Глебом Никитиным 23 ноября
21 ноября 2017 18:50  [193] Местное отделение ЕР в Автозаводском районе Нижнего Новгорода избрало 18 человек в политсовет
21 ноября 2017 18:17  [6186] Председатель НРО "Справедливой России" Александр Бочкарев задержан следователями
21 ноября 2017 17:32  [291] Владимир Солдатенков возглавил местное отделение "Единой России" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
20 ноября 2017 18:13  [986] "Новый дом жителям рухнувшего дома на ул.Самочкина обещали Лазарев и Чертков, не я", - Надежда Рожкова
20 ноября 2017 17:04  [351] Наталья Смотракова и Сергей Кондрашов вошли в политсовет местного отделения ЕР в Приокском районе Нижнего Новгорода
20 ноября 2017 16:19  [464] Виталий Ковалев сменил Наталью Смотракову на посту руководителя "единороссов" в Приокском районе Нижнего Новгорода
Политика

Шамиль Аляутдинов избран руководителем единороссов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

22 ноября 2017 17:01  [38] Политика
Шамиль Аляутдинов

Шамиль Аляутдинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Думы Нижнего Новгорода, заместитель управляющего АО "НПИ" Шамиль Аляутдинов избран руководителем единороссов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.

Учредительная конференция состоялась сегодня, 22 ноября 2017 года. Шамиль Аляутдинов, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Нижегородском районе, избран руководителем местного отделения.

"Также на этот пост претендовал Андрей Прохоров. За Аляутдинова проголосовали 88 делегатов, за Прохорова - семь", - добавили в партии.

Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, Станислав Прокопович - в Московском. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph