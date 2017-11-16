Шамиль Аляутдинов
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Депутат Думы Нижнего Новгорода, заместитель управляющего АО "НПИ" Шамиль Аляутдинов избран руководителем единороссов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.
Учредительная конференция состоялась сегодня, 22 ноября 2017 года. Шамиль Аляутдинов, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Нижегородском районе, избран руководителем местного отделения.
"Также на этот пост претендовал Андрей Прохоров. За Аляутдинова проголосовали 88 делегатов, за Прохорова - семь", - добавили в партии.
Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, Станислав Прокопович - в Московском. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.
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