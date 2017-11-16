Депутат Станислав Прокопович возглавил местное отделение ЕР в Московском районе Нижнего Новгорода Политика

Станислав Прокопович Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Думы Нижнего Новгорода, гендиректор АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" Станислав Прокопович возглавил местное отделение "Единой России" в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.

22 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения. Его руководителем избран Станислав Прокопович, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Московском районе.



"На этот пост также выдвигалась председатель совета директоров ГК "Симона" Ольга Никитина. За нее проголосовали 30 делегатов, за Прокоповича - 62", - добавили в партии.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, Владимир Солдатенков – в Автозаводском.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.