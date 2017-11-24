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Политика

Митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде прошел без нарушений 25 ноября

26 ноября 2017 10:47  [288] Политика

Фото: блог Алексея Навального

Митинг оппозиционного политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде прошел без нарушений 25 ноября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на митинге.

"Отличный получился митинг, тем более, что он для меня был особенным — последние 20 суток ареста я получил за митинг именно в Нижнем. Ну и наконец его провёл", - отмечает Навальный в своем блоге.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода согласовала оппозиционеру для проведения митинга площадку на ул. Коминтерна (Сормовский район).

По данным Коммерсанта, на митинг пришли до 2 тысяч человек, одновременно на площадке мероприятия находилось более 500 нижегородцев.

Напомним, 29 сентября нижегородский штаб Алексея Навального планировал провести митинг на пл. Маркина. Этот митинг администрация Нижнего Новгорода им не согласовала. Полиция и прокуратура предостерегали граждан от участия в нем. Сам Навальный в этот день был задержан в Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.

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