Социально-просветительский проект "АкадемиУм" откроется в Нижнем Новгороде 27 ноября Общество

Социально-просветительский проект "АкадемиУм" откроется в Нижнем Новгороде 27 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как сообщается пресс-релизе, "АкадемиУМ" – это интерактивно-образовательная площадка, в рамках которой известные нижегородцы и гости города (ученые, представители культуры, искусства и спорта) будут проводить бесплатные сессии, лекции-семинары в формате TED. К посещению лекций приглашаются нижегородцы старше 18 лет. Старт проекту 27 ноября дадут глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

27 ноября первые лекции проекта пройдут в ГК "Ока": в 17:00 – лекция фотографа Алика Якубовича "Свой город" в секции "Культура", в 18:00 - чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Матрос представит "Основы сбалансированного питания" (секция "Здоровый образ жизни"), в 19:00 старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов прочитает лекцию "Как собрать в точку квадриллион ватт энергии и спасти чью-то жизнь" (секция "Наука").

По словам Елизаветы Солонченко, данный проект реализуется в Нижнем Новгороде впервые. "Мы запускаем масштабный и регулярный проект, лекции которого будут проходить одновременно на нескольких площадках города. Этот проект уже на самом старте вызвал огромный интерес нижегородского научного и образовательного сообщества, представители которого готовы стать частью "АкадемиУМа". Тяга к знаниям – это то, что способно объединить нижегородцев" - подчеркнула в свою очередь глава города.

"Перед нами стоит важная задача - возродить во многом утраченные традиции просветительства и популяризации научных знаний. Это необходимость, вызванная развитием России и российской науки. Огромное количество информации буквально обрушивается на человека каждый день. Просветитель может дать инструмент и опорные точки для грамотной ориентации в потоке информации. В нижегородском регионе НИЦ ИПФ РАН взял на себя ответственность в данном вопросе" - отметил президент РАН Александр Сергеев.

Традиционные встречи "АкадемиУма" планируются каждый четверг в 19:00. В настоящее время проект поддержали такие площадки, как ГК "Ока", ГЦСИ "Арсенал" Высшая школа экономики, кинотеатр "Орленок", "Фитнесград".

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