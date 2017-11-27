Нижегородская администрация заложила в бюджет-2018 меньший объем средств по ряду налоговых и неналоговых доходов Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация заложила в бюджет-2018 меньший объем средств по ряду налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по экономике 27 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании департамент финансов представил членам комиссии проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год. По его словам, общий объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов составит 13,2 млрд рублей (на 1,5% выше первоначальных показателей 2017 года – 13,004 млрд рублей). Налог на доходы физлиц прогнозируется в размере 6,6 млрд рублей (на 8,1% больше, чем в 2017 году - 6,1 млрд рублей), земельный налог и налог на имущество физических лиц - 1,6 млрд рублей (в 2017 году - 1,8 млрд рублей, на 11% меньше), ЕНВД – 840 млн рублей (в 2017 году – 938,2 млн рублей, на 10,5% меньше).

Доходы от использования муниципального имущества в 2018 году, в свою очередь, ожидаются в размере 2,4 млрд рублей (в 2017 году - 2,5 млрд рублей). Председатель комиссии по экономики Дмитрий Барыкин отметил, что городской администрации необходимо предпринимать меры для поиска дополнительных источников доходов в бюджет.

"Нам необходимо увеличивать неналоговые поступления или заниматься перераспределением налоговых поступлений, которые поступают в федеральный и региональный бюджеты, в сторону муниципального образования. Нужно работать, активно развивая предпринимательство, используя те инструменты и ресурсы, которые сегодня имеются в городе – это, в частности муниципальное имущество, которое необходимо более эффективно использовать", - подчеркнул Барыкин.

Напомним, на ноябрьском заседании Думы прокуратура заявила о недостаточной работе горадминистрации по привлечению доходов в бюджет и обратилась к мэрии с требованием привести бюджетные и налоговые показатели в порядок. Прокурор тогда отметил, что годовой план по доходам составляет 9,4 млрд рублей, а на 1 ноября 2017 года исполнено только 70%.

Нижегородская администрация считает снижение ликвидности муниципального имущества одной из причин недобора доходов.

Основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.